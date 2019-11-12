أشاد معتمد جمال ، المدرب العام لمنتخب مصر الأوليمبي، بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون في مواجهة غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما، التي تنظمها مصر حتى ٢٢ نوفمبر الجاري.

قال جمال، في تصريحات صحفية: "نمتلك جيل مميز من اللاعبين، نجحوا في قلب تأخرهم إلى فوز مستحق في اللحظات الأخيرة من المباراة".

وتابع "خبرات رمضان صبحي ومصطفى محمد وصلاح محسن، لعبت دورًا كبيرًا في قيادة زملائهم إلى الفوز".

اختتم مدرب المنتخب كلامه موجهًا شكره إلى الجمهور الذي لم يتوقف عن تشجيع اللاعبين طوال اللقاء، ملمحًا إلى إمكانية إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي للمنتخب خلال مباراة الكاميرون المحدد لها الخميس المقبل.

منتخب مصر ضمن الصعود إلى دور الأربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.