 الأمين العام لـ«منظمة شنغهاي للتعاون»: الجامعة العربية تظهر اهتماما كبيرا بالتعاون مع المنظمة - بوابة الشروق
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الأمين العام لـ«منظمة شنغهاي للتعاون»: الجامعة العربية تظهر اهتماما كبيرا بالتعاون مع المنظمة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:21 م

أعلن الأمين العام ل"منظمة شنغهاي للتعاون " فلاديمير نوروف، أن جامعة الدول العربية تبدي اهتماما كبيرا بإقامة تعاون مع المنظمة .

وقال نوروف - في مؤتمر صحفي بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم / الثلاثاء/ أن الاهتمام يزداد ب"منظمة شنغهاي للتعاون" مشيرا إلى لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأن المنظمة ستبدأ في الخامس من ديسمبر المقبل، اجتماعًا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الجامعة العربية ، الذين لديهم اهتمام كبير بإقامة تعاون مع المنظمة.

وأضاف أن هناك اهتماما كبيرًا بالاقتداء بتجربة "منظمة شنغهاي للتعاون " حول التنمية.

يذكر أن "منظمة شنغهاي للتعاون " هي منظمة دولية، تم تأسيسها عام 2001 من قبل زعماء : الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان ، وقرغيزستان ، وأوزبكستان، وفي 9 يونيو 2017 ، حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة في المنظمة، وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة "مراقب"، وتحظى كل من : أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا سري لانكا بصفة "شريك".


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