كامل الوزير: «أساتذة وأفندية لابسين بدل بيركبوا قطار الـVIP بدون تذاكر»

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على حادثتي قطار الإسكندرية وطنطا الذي تكرر فيهما قفز الأشخاص من الباب لعدم دفع الغرامة، قائلًا: «عندنا سلوكيات ليست جيدة وتزيد كل شوية، زي ما بنأمن القطار وبنحقق النضافة، بالتالي لازم نحاول نحصل حق الدولة»، مستنكرًا لوم الناس لتأكيده على ضرورة جمع التذاكر وعدم ترك أحد الأشخاص يفلت دون تحرير غرامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه يتفقد بنفسه القطارات لتحقيق بيان عملي عن كيفية التعامل مع الركاب، متابعًا: «والله أساتذة وأفندية لابسين بدل وقاعدين على الكراسي في قطر الـVIP بسأله معاك تذكرة يقولي لا، بسأله دخلت إزاي، يقولي لاقيت زحمة عند الباب دخلت، إحنا اتعودنا على كده» .

وتابع متسائلًا: «حد بيقولي طب ليه بتفرض غرامة على الناس، طب ما إنت ليه بتزوغ؟ طب إنت ليه بتشرب سجاير؟ قبل ما تقولي ليه بتفرض غرامة متعملش الغلط»، مضيفًا: «إحنا مش كذابين ولا فظاع ولا غلاظ القلب أبدًا شوف تعاملي مع الناس في محطة القاهرة والجيزة ودمنهور بقف وبتكلم مع الناس وبطاطي عليهم».

وأصدرت وزارة النقل بيانا بشأن سقوط أحد ركاب قطار ١٤/ ٣١٥٢ إكسبريس الإسكندرية / القاهرة بحوش محطة طنطا، اليوم الإثنين.

وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن المواطن أحمد مبروك عبدالرحمن غافل كمساري القطار وقفز بعد مطالبته بغرامة تدخين السجائر، ما أسفر عن وفاته.