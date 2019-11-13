عبد المهدي يؤكد لبومبيو عزم الحكومة العراقية للتعامل بإيجابية مع المتظاهرين

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو عزم الحكومة العراقية للتعامل بإيجابية مع المتظاهرين، وذلك حسبما أوردته قناة «العربية».

وكان وزير الخارجية الأمريكي، قد ندد، في وقت سابق اليوم، بالعنف في العراق الذي أوقع العديد من الضحايا.

جدير بالذكر أن العراق يشهد احتجاجات مستمرة، على موجتين، منذ الأول من أكتوبر الماضي، للمطالبة بزيادة فرص العمل والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات.

ودامت الموجة الأولى ستة أيام، توقفت بعد أن وعد رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي بتعديل حكومي، وخفض رواتب كبار المسؤولين، وأعلن خطة لخفض البطالة بين الشباب، وتقديم مساعدات لذوي الدخول المنخفضة.

ثم عادت الموجة الثانية للتظاهرات في الـ25 من أكتوبر، بعد رؤية المتظاهرين لعدم كفاية هذه المطالب.