توقعات بجمع 500 مليون دولار لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا خلال مباحثات باريس

من المتوقع أن تكون هناك تعهدات بجمع 500 مليون دولار من أجل توفير لقاحات ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، وذلك خلال قمة مقررة في باريس اليوم الخميس، بحسب ما قاله المنظمون.

ومن المتوقع أن تتعهد كل من فرنسا والمفوضية الأوروبية بتوفير 100 مليون يورو (118 مليون دولار) خلال منتدى باريس للسلام السنوي، الذي دشنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2018.

وستقدم إسبانيا 50 مليون يورو، ومن المتوقع أن توفر بريطانيا جنيه استرليني (32ر1 دولار) لكل أربع دولارت يتعهد بها المشاركون الأخرون، وفقا لما قاله المنظمون.

كما من المتوقع أن تقدم منظمة بيل وميليندا جيتس مساهمة مالية أيضا.

ومن المقرر أن يلقي كل من ماكرون ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كلمة حول اللقاحات والعلاجات الخاصة بالفيروس الساعة الخامسة ونصف بالتوقيت المحلي ( 1630 بتوقيت جرينتش).