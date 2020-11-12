رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد أهمية رفع جاهزية المستشفيات للتعامل مع كورونا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أهمية رفع مستوى جاهزية المستشفيات والقطاع الصحي خلال فترة الإغلاق العام للبلاد ، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من بعد غد السبت وحتى نهاية الشهر الجاري، من أجل استيعاب المرحلة المقبلة في مواجهة وباء كورونا.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية – في تصريح اليوم – على أهمية زيادة عدد الأسرّة المخصصة لحالات العناية المركزة من المصابين بالوباء داخل المستشفيات، في ظل زيادة عدد المصابين الذين تتطلب حالتهم رعاية طبية داخل المستشفيات.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ أمس الأول قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت المقبل ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.