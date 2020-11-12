الأرصاد: انعدام فرص سقوط الأمطار وطقس بارد ليلا على معظم الأنحاء اليوم

محافظة لقاهرة تستعد بـ115 شفاط لمواجهة الأمطار الغزيرة الفترة المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، على أن يكون بارد ليلا على معظم الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية انعدام فرص سقوط الأمطار على معظم محافظات مصر اليوم الخميس، وسقوط أمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية الغربية، على أن تكون حركة الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، نشطة على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة غدا فتصل بالقاهرة لـ24 درجة للعظمى و17 درجة الصغرى، والوجه البحرى 24 للعظمى، و17 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 23 و18، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 24 و18، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 و20، وشمال الصعيد 25 و15، وجنوب الصعيد 28 و16.

ومن جانبها استعدت محافظة القاهرة، ممثلة في شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب، لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقعة الفترة المقبلة، نتيجة تحذيرات وتنبؤات هيئة الأرصاد العامة، بهطول أمطار غزيرة متوقعة الفترة المقبلة، وذلك حتى لا تتوقف المرافق العامة بالمحافظة نتيجة مياه الأمطار بالشوارع.

وقال رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، المهندس عادل حسن، إن المحافظة استعدت بـ 100 شفاط لكسح مياه الأمطار المتوقع سقوطها الفترة المقبلة، بجانب وجود بدالات وطلمبات متوفرة لدى الشركة لرفع مياه الأمطار من مناطق تجمعات مياهها والتي تم تحديدها من خلال المحافظة، مشيرًا إلى أن عمال الشركة، سيكون بمثابة خط الدفاع الأول للتصدى لموجات الطقس السيئ عند هطول أمطار غزيرة متوقعة، حيث يعلموا الآن على تسليك بالوعات الصرف الصحي بكافة شوارع المحافظة استعدادا لسقوط أمطار.

وأضاف حسن، لـ«الشروق»، أن العمال طهروا حاليًا كافة البالوعات خطوط الصرف الصحي بالعاصمة، فضلًا عن التأكد من عملها بشكل طبيعي وجاهيزيتها لمواجهة موجة الطقس السئ المتوقع حدوثها الفترة المقبلة، موضحًا أنه يتم انتشار العمال بأماكن تجمع مياه الأمطار فور تلقي تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بهطول أمطار.

ولفت إلى أن معدات الشركة وعمالها يتم نشرهم بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وبجوار الأنفاق، كونها تكون مناطق تمركز مياه الأمطار بها، مؤكدًا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في جميع الشركات التابعة ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال الأيام المقبلة تحسبًا لهطول أمطار.

وأوضح، أن الشركة تعمل بالتنسيق مع غرفة طوارئ الشركة القابضة والمحافظة ضمن منظومة تشمل العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بمواجهة الأمطار في حال هطول أمطار بكميات كثيفة، مشيرًا إلي أن ذلك ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، لرفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه في المحاور الرئيسية بمختلف نطاق العاصمة.

وأشار إلى أن سبب حدوث سيل هو تجميع المياه بالمناطق المرتفعة إلي المناطق المنخفضة عند سقوط أمطار، قائلًا: " أن عمال الشركة يكونوا في حالة تأهب مستمر لأي تجمعات، وبخاصة في المناطق المعروفة لدى الشركة بأنها تكون مناطق تتمركز بها مياه الأمطار، علاوة على نشر معدات الشركة قبل حدوث الكارثة، فضلًا عن الدراية بمناطق تجمعات مياه الأمطار بالقاهرة.

وأكد أن هناك 3 مخرات للسيول في جنوب محافظة القاهرة تم تطهيرها بطريقة صحيحة كمخر سيل طرة وزهراء المعادي وحلوان، موضحًا أن تلك المخرات يتم فتحها أثناء سقوط أمطار بغزارة تؤدي لحدوث سيول، قائلًا:" 3 مخرات للسيول تخدم المنطقة الجنوبية فقط وليس كل القاهرة".

وبدوره، قال رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، المهندس مصطفى الشيمي، أن الشركة لديها 15 شفاط لكسح المياه في حال حدوث سقوط أمطار غزيرة تؤدي لحدوث سيول، موضحًا أنه يتم الدفع بهم في حال حدوث أمطار كثيفة وتحتاجها شركة الصرف الصحي، كدعم لها قائلًا:" فور تلقي تحذيرات من الأرصاد يتم الدفع بـ15 شفاطًا بمناطق تجمعات المياه المعروفة".

وأضاف الشيمي، لـ«الشروق»، أن هناك 80 بدال وطلمبات يتم وضعهم أمام الكباري والمحاور الرئيسية وأماكن تجمع المياه، لكسح مياه الأمطار لتيسير حركة المرور في الشوارع، مؤكدًا أن الشركة حاليًا على أتم استعداد لمواجهة أي موجات طقس سيئ متوقعة الفترة المقبلة.