 الرئيس الأرجنتيني يعزل نفسه ذاتيا بعد مخالطة مصاب بكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأرجنتيني يعزل نفسه ذاتيا بعد مخالطة مصاب بكورونا

ألبرتو فرنانديز
ألبرتو فرنانديز
د ب أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 6:12 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 6:12 ص

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الأربعاء، أنه يخضع لعزل ذاتي بسبب مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.

وقال فرنانديز ، في تغريدة عبر تويتر ، إنه كان على "اتصال عن قرب" بأمين عام الشؤون الاستراتيجية للرئاسة جوستافو بليز ، الذي ثبتت إصابته بالفيروس.

وأضاف الرئيس الأرجنتيني أن نتيجة مسحة أولى للكشف عن الفيروس جاءت سلبية ، إلا أنه فضل عزل نفسه ذاتيا في مقر الرئاسة "التزاما ببروتوكولات العزل الموصى بها من قبل طبيبي والسلطات الصحية".

وأوضح فرنانديز /61 عاما/ أنه "على ما يرام" ولا تظهر عليه أي أعراض ، مشددا على أن العزل الوقائي مهم لوقف انتشار العدوى.

وسجلت الأرجنتين حتى الآن أكثر من 2ر1 مليون حالة إصابة بكورونا وأكثر من 34 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

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