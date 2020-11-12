الرئيس الأرجنتيني يعزل نفسه ذاتيا بعد مخالطة مصاب بكورونا

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الأربعاء، أنه يخضع لعزل ذاتي بسبب مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.

وقال فرنانديز ، في تغريدة عبر تويتر ، إنه كان على "اتصال عن قرب" بأمين عام الشؤون الاستراتيجية للرئاسة جوستافو بليز ، الذي ثبتت إصابته بالفيروس.

وأضاف الرئيس الأرجنتيني أن نتيجة مسحة أولى للكشف عن الفيروس جاءت سلبية ، إلا أنه فضل عزل نفسه ذاتيا في مقر الرئاسة "التزاما ببروتوكولات العزل الموصى بها من قبل طبيبي والسلطات الصحية".

وأوضح فرنانديز /61 عاما/ أنه "على ما يرام" ولا تظهر عليه أي أعراض ، مشددا على أن العزل الوقائي مهم لوقف انتشار العدوى.

وسجلت الأرجنتين حتى الآن أكثر من 2ر1 مليون حالة إصابة بكورونا وأكثر من 34 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.