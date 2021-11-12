 الرئيس السيىسي موجها رسالة للشعب الليبي: ستجدون مصر سندا لكم قوة متى احتجتموها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيىسي موجها رسالة للشعب الليبي: ستجدون مصر سندا لكم قوة متى احتجتموها

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 5:56 م | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 5:57 م

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب الليبي في كلمته التي ألقاها في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، اليوم الجمعة، دعا فيها الليبيين إلى استلهام عزيمة أجدادهم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني.

وأكد الرئيس السيسي، أن الشعب الليبي سيجد مصر سندا له وقوة متى احتاجها دعما لأمنه وخياراته وطموحاته، مشددا على ضرورة تجاوز كافة الخلافات لبناء بلادهم بإرادة ليبية حرة.

وقال الرئيس السيسي، في رسالته للشعب الليبي: "يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيرا لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وستجدون مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها، دعماً لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم".

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