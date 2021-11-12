إحالة 30 موظف بالحسنة في شمال سيناء للتحقيق بسبب الغياب

أحال اللواء أسامه أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء عددا من الموظفين للشئون القانونية في قطاعات التعليم والصحة والوحدات المحلية وذلك خلال جولة تفقدية لجميع الإدارات الخدمية بقرية الجدى.

و قام رئيس مجلس الحسنة بمرور على مدرسة الشهيد أحمد صالح بالقرية وتم متابعة دفتر الحضور والانصراف وتبين تغيب عدد 8 من العاملين بالمدرسة.

وفي مدرسة الشهيد كريم وأيضا تم مراجعة دفتر الحضور والانصراف وتم تغيب عدد 8 من العاملين بالمدرسة وفي مدرسة الجوفة الابتدائية تبين تغيب عدد 8 من العاملين بالمدرسة وتم تحويل الجميع إلى الشئون القانونية لتوقيع الجزاءات اللازمة.

وخلال زيارة الوحدة القروية بقرية الجدى تم المرور على الوحدة والتأكد من وجود جميع المواظفين فى أعمالهم لتسهيل الخدمة المقدمة على المواطن بالقرية وتبين تغيب عدد 2 من العاملين بالوحدة، َ بالمرور على الوحدة الصحية بالقرية للتأكد من وجود الطاقم الطبى بعمله لخدمة جميع المرضى من مواطنى قرية الجدى وتم مراجعة دفتر الحضور والانصراف وتبين تغيب عدد 4 من العاملين بالوحده الصحية منهم (طبيب_ فنى معمل _ و 2 من العمال).

وشدد رئيس مركز ومدينة الحسنة الى ضرورة الالتزام بالحضور والانضباط بالعمل حرصا على المصلحة العامه وتسهيل جميع الخدمات لأهالى القرية، كما توعد بعدم التهاون مع المقصرين والمتقاعسين فى أداء واجبهم الوظيفى تجاه المواطنين وسوف يتم توقيع جميع الجزاءات المستحقة على المقصرين وتطبيق القانون حتى يأخذ كل مواطن حقة فى الخدمة المقدمة له.