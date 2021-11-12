 التعادل السلبي يخيم على مواجهة غينيا بيساو وغينيا في تصفيات المونديال - بوابة الشروق
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التعادل السلبي يخيم على مواجهة غينيا بيساو وغينيا في تصفيات المونديال

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 8:52 م | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 8:54 م

خيم التعادل السلبي على مواجهة غينيا وغينيا بيساو ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ورفع منتخب غينيا بيساو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما رفع منتخب غينيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن صدارة المجموعة والتأهل للدور النهائي من التصفيات قد حسمها منتخب المغرب في جولة سابقة من التصفيات، حيث يتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يحتل منتخب السودان ، منافسه في المباراة التي تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة، المركز الأخير برصيد نقطتين.


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