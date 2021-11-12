بكين: الصين وأمريكا على اتصال وثيق بشأن اجتماع زعيمي البلدين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم الجمعة، إن بلاده والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن الترتيبات الخاصة باجتماع زعيمي البلدين.

وأضاف المتحدث - في تصريح أوردته وكالة "شينخوا" الصينية - "في هذا العام، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بناء على طلب الأخير، واتفق رئيسا الدولتين على الحفاظ على اتصال دوري بمختلف الطرق".

وتابع: "نأمل من الجانب الأمريكي العمل مع الصين لإنجاح الاجتماع، وإعادة العلاقات الصينية-الأمريكية إلى المسار الصحيح المتسم بالتنمية السليمة والمستقرة".