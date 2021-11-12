 بكين: الصين وأمريكا على اتصال وثيق بشأن اجتماع زعيمي البلدين - بوابة الشروق
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بكين: الصين وأمريكا على اتصال وثيق بشأن اجتماع زعيمي البلدين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 4:15 م | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 4:15 م

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم الجمعة، إن بلاده والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن الترتيبات الخاصة باجتماع زعيمي البلدين.

وأضاف المتحدث - في تصريح أوردته وكالة "شينخوا" الصينية - "في هذا العام، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بناء على طلب الأخير، واتفق رئيسا الدولتين على الحفاظ على اتصال دوري بمختلف الطرق".

وتابع: "نأمل من الجانب الأمريكي العمل مع الصين لإنجاح الاجتماع، وإعادة العلاقات الصينية-الأمريكية إلى المسار الصحيح المتسم بالتنمية السليمة والمستقرة".

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