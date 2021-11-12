 الأطباء العسكريون الروس يخترعون مكملا غذائيا ضد فيروس كورونا - بوابة الشروق
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الأطباء العسكريون الروس يخترعون مكملا غذائيا ضد فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 12:35 م | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 12:35 م

قال قائد القوات الروسية للوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إيجور كيريلوف، إن الأطباء العسكريين الروس سجلوا في المركز العلمي رقم 27 التابع لوزارة الدفاع الروسية مكملا غذائيا أطلق عليه أسم "كوفباد" سيستخدم للوقاية من "كوفيد–19".

وأضاف كيريلوف في تصريحات لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" (لسان حال وزارة الدفاع الروسية)، اليوم الجمعة - "أن المركز العلمي رقم 27 بوزارة الدفاع اخترع عينات واعدة من المكملات الغذائية، التي تتضمن خلاصة التوت البري والقنفذية والفوكويدان والتحلل المائي لحبار المحيط الهادئ وغيرها من المواد ذات الأصل الطبيعي، التي تزيد من مقاومة جسم الإنسان للفيروسات".

وأكد أن التجارب أظهرت انخفاض كمية الفيروسات في البلعوم الأنفي في اليوم الثاني من استخدام المكمل الغذائي النشيط بيولوجيا والمسمى بـ"كوفباد"، بينما انخفضت نسبة تركيزها بمقدار 16 مرة في اليوم السادس.

وأشار كيريلوف، إلى أنه نتيجة لذلك، يتناقص تأثير الفيروسات على جسم الإنسان، ويمضي المرض قدما بمضاعفات أقل.

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