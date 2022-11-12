 المجلس الرئاسي الليبي ومسئول أممي يبحثان آخر تطورات الأوضاع في البلاد - بوابة الشروق
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المجلس الرئاسي الليبي ومسئول أممي يبحثان آخر تطورات الأوضاع في البلاد

أ ش أ
نشر في: السبت 12 نوفمبر 2022 - 7:16 م | آخر تحديث: السبت 12 نوفمبر 2022 - 7:16 م

بحث النائبان بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم السبت، مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، آخر تطورات الأوضاع في البلاد، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسي الليبي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية اليوم - أن النائبين أكدا حرص المجلس الرئاسي الليبي التعاون مع باتيلي في المهمة الموكلة له؛ لتحقيق الاستقرار في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية من خلال إجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة في إشارة للملتقى التحضيري الذي سيعقد بداية ديسمبر المقبل.

من جانبه، جدد باتيلي دعوته لكل الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب لإنجاز القاعدة الدستورية، والوصول للانتخابات.

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