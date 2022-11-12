وصول بايدن إلى كمبوديا للمشارك في قمة آسيان

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اليوم السبت، في مستهل جولة تستمر خمسة أيام في آسيا، يشارك خلالها في سلسلة من القمم التي سوف تشمل أول لقاء شخصي له مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن بايدن هو أول رئيس أمريكي منذ 2017 يشارك في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ويعتزم بايدن خلال القمة الحالية للرابطة في كمبوديا التأكيد على رؤيته لمنطقة "آسيا والمحيط الهادئ" حرة ومفتوحة، لمواجهة النمو العسكري الصيني وحزمها التكنولوجي.

وفي اليوم الأول من زيارته التي تستغرق يومين للمشاركة في قمة آسيان بنوم بنه، يلتقي بايدن رئيس وزراء كمبوديا هون سين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج في قمة شرق آسيا غدا الأحد، قبل لقائه يوم الاثنين نظيره الصيني شي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي.

ويأتي وصول بايدن إلى كمبوديا بعد زيارة قصيرة قام بها إلى مصر للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27).

وبعد المشاركة في قمة آسيان، سيتوجه بايدن إلى جزيرة بالي الإندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين يومي الثلاثاء والأربعاء.