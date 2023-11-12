لماذا يقصف نتنياهو المستشفيات ويحاصرها؟ (تحليل)

يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثاني بارتقاء ما يزيد على 11 ألف شهيد فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، بالإضافة لعشرات الآلاف من المصابين.

وتفرض الدبابات الإسرائيلية حصارا مطبقا على مستشفيات شمال غزة، خصوصا مجمع الشفاء ومستشفيي الرنتيسي والقدس.

واستهفت القوات الإسرائيلية خزانات المياه في مستشفى الشفاء، واستخدمت المسيرات في استهداف المستشفيات ومحيطها، بحسب العربية الحدث.

كما جرت اشتباكات بمحيط مستشفى الشفاء، في الوقت الذي تقف فيه الدبابات الإسرائيلية على بعد 200 متر من الجهة الشمالية لمحيط مجمع الشفاء، و20 مترا من مستشفى القدس، مع شن غارات إسرائيلية بمحيط المستشفى الإندونيسي.

وأدى حصار الاحتلال للمستشفيات وإطلاق النار المباشر عليها والقذائف في محيطها، إلى تدمير مولدات الكهرباء وخزانات المياه؛ ما أدى لخروج العديد منها عن الخدمة ووفاة بعض المرضى متلقي الرعاية وأطفال الحضانات، وإعاقة نقل مصابي القصف إليها لإنقاذ حياتهم، في ظل منع للاحتلال مغادرة أو دخول أحد من وإلى المستشفيات.

يأتي ذلك فيما أكد مدير مستشفى الشفاء، أن الجثث مكدسة داخل المجمع، مشيرا إلى عدم القدرة على إنقاذ الجرحى.

* لماذا تقصف إسرائيل المستشفيات وتحاصرها؟

قالت الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث، أن قصف إسرائيل للمستشفيات والمدنيين يعد نتهاكا للقانون الدولي، لافتة إلى استشهاد 39 طفلا وبعض مرضى سرطان نتيجة قصف مولدات الكهرباء الموجودة في محيط المستشفيات والتي تعتمد عليها المستشفيات كليا في ظل نفاذ الوقود.

وأوضح أبو سكين في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن هدف إسرائيل من قصف المستشفيات هو كسر الإرادة الفلسطينية لأن أصعب الأوقات التي يضعف فيها الإنسان وتستسلم فيها الشعوب هي أوقات المرض.

وأضافت أنه على الرغم من تعمد إسرائيل كسر إرادة الفلسطينيين؛ إلا أنها فشلت في ذلك، متابعة: "الشعب الفلسطيني أثبت صمودا لم يحدث في التاريخ فلم يستسلم ولم يرضخ لشروط الاحتلال، وبالإضافة لذلك أصبحت المقاومة تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة".

وواصلت حديثها: "الفلسطينيون يتمتعون بإرادة حديدية لأنهم على أرضهم أما الصهاينة فليس لديهم هذه الإرادة لأنهم مهاجرين من مناطق مختلفة حول العالم".

* قصف المستشفيات سلاح نتنياهو ضد الرفض الشعبي

أشارت أبو سكين، إلى أن الموقف السياسي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصبح ضعيفا للغاية خاصة بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى" التي قامت على إثرها الحرب.

وتابعت سكين لـ"الشروق" أن نتنياهو أصبح يواجه رفضا شعبيا في الداخل الإسرائيلي بعد عملية "طوفان الأقصى" حيث يعتبرها الإسرائيليون بمثابة خرق لوعد الأمان الذي تعهد به نتنياهو للشعب الإسرائيلي للبقاء في الحكم.

وتابعت أن نتنياهو يقصف المستشفيات في قطاع غزة، انتقاما من الفلسطينيين لمحاولة استرضاء الرأي العام في إسرائيل وتعديل صورته خاصة بعد سقوط شعبية حزبه "الليكود" أمام حزب "العسكري الرسمي" المعارض التابع لمنافسه بيني جانتس.

يذكر أن نتنياهو تحالف مع الأحزاب الدينية المتطرفة في إسرائيل للفوز بمنصبه الحالي، لكن ذلك لم يمنع التظاهرات الشعبية ضده والتي كانت تخرج في كل يوم سبت لمدة قاربت عام لمطالبته بالرحيل عن الحكم.