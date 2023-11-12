مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعارض احتلال إسرائيل لغزة أو تهجير سكانها أو تقليص مساحتها

أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، بأنّ الولايات المتحدة تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو تهجير السكان الفلسطينيين منه، أو تقليص مساحة القطاع.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن سوليفان قوله: «من وجهة نظرنا، فإن الطريق والمبادئ الأساسية للمضي قدما واضحة ومباشرة، لا إعادة احتلال لغزة، ولا تهجير قسري للشعب الفلسطيني».

وأضاف: «لا يمكن أبدًا استخدام غزة كقاعدة للإرهاب في المستقبل، ولا ينبغي تقليص مساحة غزة».

وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة تريد إعادة توحيد السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

وشدد على أن مستقبل القطاع سيكون متروكًا للشعب الفلسطيني وأن الولايات المتحدة ستدعم هذه العملية.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قد كشفت اليوم الأحد، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواصلت مع المسئولين الإسرائيليين، وطلبت منهم توضيح ما كان يعنيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما قال «إن إسرائيل ستستمر في السيطرة الأمنية على قطاع غزة».

وقالت الصحيفة إنّ نتنياهو ظل يردد هذه العبارة عن وضع غزة بعد انتهاء الحرب مرات عدة خلال الأيام الأخيرة، وذلك في بيان أمس السبت ومقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية وفي اجتماع مع مسئولين إسرائيليين.