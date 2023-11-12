ميقاتي: ندعو الجميع لضبط النفس وعلى إسرائيل وقف الاستفزازات التي تقوم بها أمنيا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن بيروت حريصة على وقف إطلاق النار في غزة، ومنع اندلاع الحرب في الجبهات الأخرى بجنوب لبنان.



وأضاف خلال لقاء لفضائية «الجزيرة»، اليوم الأحد، أنه «يتعاطى مع ما يحدث بحذر»، معقبًا: «نقول حتى الآن الأمور تحت السيطرة وأن اندلاع الحريق في جنوب لبنان بعيد في الوقت الحاضر، لكننا ندعو الجميع لضبط النفس وعلى إسرائيل وقف الاستفزازات التي تقوم بها أمنيًا».



وأكمل: «الرسائل التي تنطلق من حزب الله والحكومة اللبنانية، تؤكد أننا لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة تؤدي إلى اشتعال الحرب في المنطقة، ولن نقبل الاعتداء على لبنان والمواطنين والأرض».



وأكد أن بيروت تدعو دائمًا إلى السلام وتتمنى الاستقرار في المنطقة، وفقًا للقرارات الدولية والأممية، معربًا عن أمله في أن تسفر الاتصالات الحالية مع إسرائيل لوقف إطلاق النار.



ولفت إلى أن «حزب الله يتصرف بوطنية عالية ويهمه الموضوع اللبناني وأي آثار للحرب على لبنان»، مضيفًا: «أنا مطمئن على عقلانية حزب الله».



وأشار إلى «اهتمامه باستتباب السلام في لبنان، وبقاء كأس الحرب بعيدًا عنه»، مختتمًا: «لا نتطلع إلا للاستقرار وفق قرارات الأمم المتحدة، لكن الآخرون يطمعون بالأكثر والجميع يعلم أن الاستفزازات مستمرة من تل أبيب».