مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، في الشهر الثاني، ما زالت تتواصل الاحتجاجات والتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي تطالب بوقف إطلاق النار فى حرب إسرائيل فى غزة، والتي بدأت شعلتها في أوروبا ثم أمريكا وآسيا وإفريقيا.

وانطلقت المظاهرات الحاشدة في عواصم عدد من الدول الأوروبية وأمريكا وآسيا وإفريقيا، فيما سميت بمظاهرات السبت، منددة بالحرب على غزة ودعما لفلسطين، حيث امتلأت شوارع المدن بآلاف المتظاهرين الذين حملوا لافتات تدين الحرب على غزة.

- أمريكا

شارك مئات المؤيدين لوقف الحرب في غزة في مسيرة أمام منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، اليوم، واتهموه بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"، بشأن حرب إسرائيل على غزة، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وهتف المتظاهرون ضد بايدن، الذي عاد إلى مقر إقامته في ويلمنجتون بعد إلقاء خطاب بمناسبة يوم المحاربين القدامى بالتزامن مع بدء "مسيرة ديلاوير فلسطين"، المتظاهرون: "بايدن، بايدن، لا يمكنك الاختباء! نحن نتهمك بالإبادة الجماعية!"، وطالبوه بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

- بريطانيا

وفي وسط العاصمة البريطانية لندن، خرج مئات الآلاف في مظاهرات سلمية هائلة، دعما لفلسطين، ومطالبة بإيقاف العمليات العسكرية على سكان قطاع غزة، بينما وقف الآلاف من اليمينيين الإنجليز على الطرف الآخر، مطالبين بإيقاف المسيرة الفلسطينية، وفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأثارت المظاهرات جدل وطني كبير، لأنها انطلقت في يوم 11 نوفمبر، الذي يعتبر يوم تكريم ذكرى الجنود البريطانيين الراحلين خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، وهو ما أغضب عدد من اليمنيين في البلاد.

ووفقا لشبكة "فرانس 24"، وصل عدد المتظاهرين لنحو 300 ألف متظاهر في المظاهرة التي ينظمها "ائتلاف أوقفوا الحرب" تحت شعار "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين"، وحمل المشاركون في المظاهرات أعلام فلسطين ولافتات تدين ما وصفوه بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي لسكان قطاع غزة.

- فرنسا

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الأخرى مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، ومطالبة بوقف إطلاق النار ومنددة بما يشهده قطاع غزة من قصف يومي.

وفي مدينة بوردو طالب المشاركون فيها بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات ووقف قتل الأطفال الفلسطينيين، فيما تتواصل المظاهرات في الشارع الفرنسي منذ أسابيع استنكارا للممارسات التي يقوم بها الجيش ضد المدنيين في قطاع غزة بالتزامن مع الحصار المفروض عليه منذ سنوات.

- ألمانيا

وفي العاصمة الألمانية برلين خرج أكثر من 6 آلاف شخص في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، في وقفة تضامنية في العاصمة الألمانية برلين للتعريف بالقضية الفلسطينية وبجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما تم اعتقال عدة أشخاص خلال الاحتجاجات.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن سلطات ولاية بافاريا الألمانية تعتبر الشعار المؤيد لفلسطين "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" جريمة جنائية تندرج تحت مادة كانت تطبق سابقا على الشعارات النازية.

- إيطاليا

وفي شمال إيطاليا تظاهر المئات في مدينة ميلانو تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على مجازره بحق المدنيين في القطاع، وبفتح المعابر ورفع الحصار عن غزة.

- إسبانيا

تظاهر مئات الأشخاص وسط مدينة برشلونة لمطالبة الحكومة الإسبانية بوقف فورى لتجارة الأسلحة مع إسرائيل التى يتهمونها بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة، وشهدت المدينة اشتباكات بين ضباط الشرطة مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أثناء محاولتهم دخول محطة قطار في برشلونة، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.

- سويسرا

وتظاهر الآلاف في العاصمة السويسرية جنيف مطالبين بوقف العدوان على غزة وبضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، ورفعوا شعارات مؤيدة لفلسطين مطالبة حكومتهم بوقف التعامل و"التواطؤ" مع إسرائيل.

- بلجيكا

وخرجت تظاهرة حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم السبت، لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث تجمع مئات الأشخاص وسط بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة رافعين أعلام فلسطين، وفقا لما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وضمت المظاهرة ممثلين عن الجمعية البلجيكية الفلسطينية، واتحاد اليهود التقدميين في بلجيكا، وحركة العمال المسيحيين، والاتحاد العام للعمال البلجيكيين.

- الدنمارك

وشهدت العاصمة الدانماركية كوبنهاجن مظاهرة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وجابت المظاهرات الساحات والشوارع الرئيسية في المدينة، وطالب المشاركون فيها بضرورة وقف القصف الإسرائيلي على القطاع، كما رفعوا أعلام دولة فلسطين وأكدوا دعمهم للشعب الفلسطيني.

وفي مدينة أودنسي الدانماركية شارك المئاتُ المتظاهرين الذين رفعوا أعلام فلسطين في مسيرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

- النمسا

وفي العاصمة النمساوية فيينا خرجت مظاهرات شارك فيها المئات تنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ولافتات تنادي بحرية فلسطين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.

- فنلندا

وخرجت مسيرة حاشدة في شوارع العاصمة الفنلندية هلسنكي، دعمًا لفلسطين وللمطالبة بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال والنساء في غزة.

- أيرلندا الشمالية

وفي أيرلندا الشمالية، احتشد الآلاف في العاصمة بلفاست دعمًا للقضية الفلسطينية وللمطالبة بوقف إطلاق النار، حيث حمل المشاركين علم فلسطين الكبير، مرددين هتافات تضامنية مع غزة وأخرى مطالبة بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

- إسرائيل

لم تنجو تل أبيب من الاحتجاجات، حيث شهدت مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الأشخاص، وطالبوا السلطات الإسرائيلية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عن الأسرى وإعادتهم.

ووفقا لشبكة روسيا اليوم، تظاهر مئات الأشخاص أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية، مطالبين باستقالته.

- إندونيسيا

وفي إندونيسيا شارك الآلاف من سكان مدينة جوجاكرتا بوسط جزيرة جاوا الوسطى في مسيرة تضامنية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي والاجتياح البري لقطاع غزة، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة القطرية.

- تونس

فيما تظاهر المئات من التونسيين وسط العاصمة تونس انتصارا للقضية الفلسطينية والمطالبة بقانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، في مسيرة نظمتها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، وهو ائتلاف يضم أحزاب ومنظمات ونقابات، انطلقت من ساحة الباساج وتوجهت لمقر السفارة الفرنسية للتنديد بدعم السلطات الفرنسية للعدوان الإسرائيلي على غزة.

- جنوب إفريقيا

وفي مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا تجمع الآلاف، اليوم السبت، في مظاهرة حاشدة للتضامن مع سكان قطاع غزة والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة القطرية.

- تشاد

فيما خرج المئات من التشاديين، في مدينة نجامينا جنوب غربي البلاد، للتضامن مع فلسطين والتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والدعوة إلى حماية المسجد الأقصى.

ورفع المشاركون علما فلسطينيا ضخما ورددوا هتافات رافضة لاستمرار القصف الإسرائيلي في غزة مطالبين بوقف العدوان فورا.

- أستراليا

وخرج عشرات الآلاف في مظاهرة داعمة لفلسطين‬⁩ ورافضة لجرائم الاحتلال في غزة بسيدني في أستراليا.

The pro-Palestinian demonstration has set off from Park Lane. As expected there is a very large turnout.



