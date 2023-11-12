وزير النفط العراقي: نبحث استئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط من حقول كردستان

أكد نائب رئيس الحكومة العراقية ووزير النفط، حيان عبدالغني، اليوم الأحد، حرص الحكومة على استئناف إنتاج النفط الخام وتصديره من حقول إقليم كردستان.

وقال الوزير عبدالغني، في تصريح صحفي بعد وصوله اليوم إلى أربيل، إن "الزيارة تأتي استكمالاً للمباحثات التي جرت في بغداد لبحث استئناف عمليات إنتاج النفط الخام وتصدير النفط من حقول الإقليم لأهمية ذلك في رفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات المالية".

وذكر أن الحكومة تحرص على إيجاد الآليات المناسبة لاستئناف الإنتاج وتصدير النفط من حقول كردستان بعد الاجتماع مع المسئولين في الإقليم.

وكانت الصادرات النفطية من حقول كردستان وكركوك توقفت منذ شهر مارس الماضي بمعدل 450 إلى 500 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب العراقي - التركي إلى ميناء جيهان بطلب من السلطات التركية بحجة أن مسار الأنبوب داخل الأراضي التركية تضرر بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا.