قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء»، مضيفا أن «الولايات المتحدة عليها تقبّل هذا الأمر».

وذكر في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الأحد، أن التفاهم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن «غير ممكن»، طالما لديه مقاربة مفادها أن «غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني».

وانتقد تعامل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية مع المدنيين في قطاع غزة، عندما يكون القتلى «مسلمين».

وأضاف: «رأينا مرة أخرى كيف أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تصبح عاجزة وظيفيًا وعمياء عندما يكون القتلى مسلمين».

وشدد على أهمية تحديث الهيكل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، داعيًا إلى تغيير نظام العضوية الدائمة وحق النقض في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنه «لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق النقض الفيتو (بمجلس الأمن)».