 تضامن الغربية: تركيب 544 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا - بوابة الشروق
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تضامن الغربية: تركيب 544 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا

علاء شبل
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 2:06 م | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 2:06 م

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، إحدى الجمعيات فى تركيب 544 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بمراكز محافظة الغربية، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية والجمعية، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كل المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وأوضح أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، ذاكرا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.


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