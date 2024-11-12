صحيفة إسرائيلية: سنحصل على حكومة الأحلام مع إدارة ترامب

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن تل أبيب ستحصل على حكومة الأحلام مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بسبب التسريبات حول الشخصيات التي سيعينها في إدارته.

وذكرت الصحيفة، أن أمام إسرائيل عامين لإعادة تشكيل مستقبلها ومستقبل المنطقة، قبل نهاية ولاية حكومة بنيامين نتنياهو، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب رسميا 4 أسماء رئيسية في إدارته المقبلة، مع زيادة حجم التكهنات حول المناصب الأكثر تأثيرا في الإدارة التي تتسلم مهام عملها رسميا بعد اليمين الدستورية في يناير المقبل.

ومن بين تلك الأسماء: السناتور ماركو روبيو كان بين آخر الأسماء التي تطرقت إليها تقارير إخبارية خلال الساعات الماضية، حيث ذكرت وسائل إعلام أمريكية من بينها "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز"، أنه مرشح لمنصب وزير الخارجية.

كما اختار ترامب رئيسة حملته سوزي وايلز لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المركز.

وعيّن الرئيس المنتخب، مستشاره السابق ستيفن ميلر، المتشدد حيال ملف الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للسياسات في إدارته الجديدة.