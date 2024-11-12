وفد منظمة الـ«RAO» يزور ميناء دمياط للاستفادة من تجربة مصر في تخزين الحبوب وآليات الشحن والتفريغ

استقبلت هيئة ميناء دمياط وفدا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"FAO" ،يرافقهم وفد من دولة تونس، خلال زيارة تهدفت إلى التعرف عن قرب على تجربة ميناء دمياط في مجال تخزين الحبوب وآليات الشحن والتفريغ بالصوامع الأسمنتية والمعدنية بالميناء، ودراسة الاستفادة من تلك التجربة لتعزيز استدامة سلسلة إمداد الحبوب فى عدد من دول العالم.

وقد أناب اللواء طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء أحمد حمدي عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، لاستقبال الوفد بحضور قيادات هيئة ميناء دمياط، والمهندس عبدالمنعم حسان رئيس منطقة وصوامع دمياط.

وتضمنت الزيارة تقديم عرض توضيحي عن أهم المزايا التي يتمتع بها الميناء، واستعراض إمكانيات الميناء ومزاياه التنافسية ومحطاته المختلفة، كما تضمن العرض الجهود التي قامت بها هيئة ميناء دمياط في تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية وخدمات التحول الرقمي بغرض تيسير وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء.

كذلك تضمنت استعراض نجاح الهيئة في تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن، إلى جانب النجاح في تطبيق عدد من المنظومات والتطبيقات التشغيلية، وعلى رأسها نظام حركة السفن، ومحاكي الميناء، ومنظومة التراكي الآني وإمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية "OPS"، ومنظومة تخطيط موارد المؤسسات، والمنظومة الآلية للموازين ومنظومة " NAVIS N4" للتشغيل الآلي لمعظم دورات العمل بمحطة حاويات دمياط، إلى جانب منظومات إدارة التخزين وتخطيط الساحات والشحن والتفريغ، والتحصيل والدفع والتوقيع الإلكتروني وغيرها من المنظومات الآلية لعملية التشغيل داخل الميناء، والتي حقق ميناء دمياط السبق والريادة فى تطبيقها بين الموانئ المصرية، حيث تعد من أهم الخطوات التي اتخذتها هيئة ميناء دمياط للوصول إلى المفهوم الكامل للميناء الأخضر والذي يعد أحد أهم الاستراتيجيات المستهدفة خلال الفترة الحالية.

من جانبه نقل اللواء أحمد حمدي عبدالعزيز ترحيب اللواء طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة، موضحا أن ميناء دمياط يقيم حاليا عددا من المشروعات القومية الكبرى والتي سيكون لها مردود إيجابي ضمن روية القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وعلى رأس تلك المشروعات محطة الحاويات تحيا مصر 1، والتي ستصل طاقتها إلى 3.5 مليون سنويا بطول أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع، إلى جانب إقامة حواجز أمواج جديدة بالميناء بإجمالي أطوال 6820 مترا، وكذلك إقامة محطة تداول للحبوب والغلال بطول أرصفة 850 مترا وساحة خلفية 270 ألف متر مربع، ومشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 2750 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 2.2 مليون متر مربع .

كما أوضح أنه باكتمال تلك المشروعات سيكون ميناء دمياط من أهم الموانئ في منطقة شرق المتوسط بدعم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

من جانبه أعرب إسلام أبو العلا ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" عن سعادته بزيارة ميناء دمياط نظراً لأهميته وريادته بين الموانئ المصرية وأعرب عن رغبة المنظمة في التعاون المتبادل؛ نظرا لما يتمتع به الميناء من خبرات في مجال استدامة التوريد وتخزين الحبوب والغلال خلال أوقات الأزمات خاصة أزمة فيروس كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، كما أضاف أن الخط الملاحي الرورو الذي سيربط بين مصر وإيطاليا عبر مينائي دمياط وتريستا سيساهم أيضا في تحقيق استدامة سلسلة الإمداد والتوريد الغذائى بين إفريقيا وأوروبا .