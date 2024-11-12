قال هيثم عبد العزيز محامي طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، صاحبة الفيديو المثير للجدل، إنه لم يصدر قرار حتى الآن بحبس موكلته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن النيابة العامة لم تصدر قرارا في هذا الصدد كما أثير في الساعات الماضية.

وأشار إلى أن الفيديو منشور منذ ستة أيام، ولم تحدث هذه الضجة إلا بإثارته بأحد البرامج التلفزيونية التي رفضت الطبيبة الظهور فيها.

ولفت إلى أن الطبيبة لم تمس سيدات مصر ولم تتحدث عنهن بشكل عام، موضحا أن كلامها كان لتوجيه الأنظار إلى سلبيات موجودة.

وأوضح أن الطبيبة قد تكون أخطأت في انفعالها أو طريقة السرد إزاء وقائع كثيرة عاينتها، معتبرا أن موكلته تعرضت لحملة ممنهجة.

وانتقد أن الكثيرين تركوا ما أثير من وقائع ذُكرت في حديث الطبيبة في حين جرى التركيز على حديثها.