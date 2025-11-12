 فرنسا.. بدء محاكمة زعيم متمردي الكونغو السابق لومبالا في ارتكاب فظائع حرب - بوابة الشروق
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 10:18 م القاهرة
فرنسا.. بدء محاكمة زعيم متمردي الكونغو السابق لومبالا في ارتكاب فظائع حرب

دكار - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 نوفمبر 2025 - 9:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 نوفمبر 2025 - 9:57 م

بدأت في باريس، اليوم الأربعاء، محاكمة زعيم المتمردين الكونغولي السابق روجر لومبالا على خلفية فظائع تم ارتكابها قبل عقدين إبان حرب الكونغو الثانية.

ويواجه لومبالا اتهامات بـ "بالتآمر الإجرامي للإعداد لجرائم ضد الإنسانية" و"المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" أثناء الصراع الذي استمر من 1998 إلى 2003.

وقد يواجه لومبالا عقوبة السجن مدة الحياة.

ومن المتوقع أن يصدر حكم يوم 19 ديسمبر عقب المحاكمة في المحكمة الجنائية بباريس.

وكان لومبالا -67 عاما- زعيم التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية الوطنية- جماعة متمردة مدعومة من أوغندا المجاورة وتواجه اتهامات بارتكاب فظائع ضد المدنيين، خاصة استهداف الأقليتين العرقيتين ناندي وبامبوتي بشرق الكونغو الديمقراطية خلال عامي 2002 و2003.

وأفادت تقارير أممية بأن الجماعة ارتكبت "أعمال تعذيب ونفذت عمليات إعدام واغتصاب، وأعمال قسرية والاسترقاق الجنسي".

