المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو للتحقيق بشأن عمليات القتل في تنزانيا

دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى التحقيق بشأن ما يعتقد أنه مقتل المئات أو أكثر من الأشخاص أثناء الاحتجاج ضد الانتخابات المتنازع عليها في تنزانيا التي تم حظر حزبي المعارضة الرئيسيين من المشاركة فيها.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هناك "محاولة واضحة لإخفاء الأدلة"، بعد ورود تقارير عن نقل الشرطة لجثث من المشارح إلى أماكن مجهولة، وحث السلطات على تسليم جثث القتلى لذويهم ليقيموا جنائزهم.

وقال حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما" إن نحو 2000 شخص قتلوا أثناء ثلاثة أيام من الاحتجاج بعد الانتخابات التي انعقدت في 29 أكتوبر ولم تصدر الحكومة حصيلة قتلى رسمية بعد.

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى "مئات" الأشخاص الذين يعتقد أنهم قتلوا، لكن لم يتسن لها التحقق من الأعداد بسبب الموضع الأمني المضطرب في تنزانيا وتعطيل الإنترنت الذي استمر ستة أيام في البلاد بعد الانتخابات.