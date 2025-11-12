تايوان تجلي 8300 شخص مع اقتراب العاصفة فونج وونج وضربها للجزيرة بالأمطار والفيضانات

أجلت تايوان أكثر من 8300 شخص من المناطق الساحلية والجبلية وأغلقت مدارس قبل أن يمر إعصار استوائي بجنوب الجزيرة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وكان الإعصار فونج وونج بلغ قوة إعصار فائق عندما ضرب الفلبين اليوم الأحد، ما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائي ومقتل ما لا يقل عن 27 شخصا.

وبينما احتفظ بقوة عاصفة استوائية صباح الأربعاء، كان من المتوقع أن يواصل فقدان سرعته وحجمه مع اقترابه من تايوان.

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق أن 51 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات حتى صباح الأربعاء.

وقامت السلطات بإجلاء 8326 شخصا، غالبيتهم من مقاطعة هوالين الشرقية، التي شهدت في سبتمبر الماضي إعصارا أودى بحياة 18 شخصا.

كما تم إغلاق مدارس ومكاتب في وسط وجنوب تايوان، بما في ذلك المدن الساحلية كاوهسيونج وتايتشونج وتاينان، إضافة إلى مقاطعات بينجتونج وتشيايي ومياولي، بينما واصلت العاصمة تايبيه في شمال الجزيرة نشاطها بشكل طبيعي.