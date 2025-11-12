المحكمة العليا الأسترالية تسمح للحكومة باستعادة أرض مخصصة لبناء سفارة روسية جديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت المحكمة العليا الأسترالية اليوم الأربعاء بأن الحكومة يمكنها استعادة أرض كانت روسيا قد استأجرتها لبناء سفارة جديدة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن موسكو يجب أن تتلقى تعويضا عن إلغاء العقد.

وفي يونيو 2023، سرعت الحكومة الأسترالية سن قانون جديد يمنع روسيا من بناء سفارة بالقرب من البرلمان في كانبرا "لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وقالت المحكمة إن الحكومة الأسترالية أصدرت قوانين اتحادية سليمة لاستعادة الموقع، الذي تم منحه بموجب عقد إيجار أصلي عام 2008.

كما خلصت المحكمة إلى أن الحكومة ملزمة بدفع "مبلغ تعويض معقول" لروسيا.

وفي 2023، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن حكومته تلقت نصائح أمنية واضحة جدا بشأن "المخاطر" التي يشكلها وجود روسي جديد قريب من مبنى البرلمان.

ولا تزال روسيا تحتفظ بحضورها في أستراليا من خلال مقرها الحالي في منطقة جريفيث، إحدى ضواحي كانبرا.