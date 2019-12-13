«الشيوخ الأمريكي» يتبنى قرارا بالاعتراف بإبادة تركيا للأرمن

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تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن خلال الحرب العالمية الاولي والتي راح ضحيتها مليون ونصف على ايدى القوات التركية.

كان مجلس النواب قد وافق على قرار مماثل ،على الرغم من معارضة وزارة الخارجية الأمريكية لتلك الخطوة استنادا إلى مخاوف بأنها سوف تزيد تعقيدا العلاقات مع تركيا.

ومرر المجلس الذي يقوده الجمهوريون القرار اليوم الخميس دون اعتراض ، وكانت هذه هى المحاولة الرابعة للسيناتور بوب مينينديز، الديمقراطي الأبرز في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس في سعيه للحصول على موافقة بالاجماع على القرار .

ورغم ان القرار غير ملزم من الناحية القانونية ، إلا أنه له ثقل بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

وغضب المشرعون الأمريكيون من الهجوم العسكري التركي في شمال سورية في شهر أكتوبر الماضي بعد سحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب فجأة قوات من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.

كما انتقد المشروعون الأمريكيون قيام تركيا بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس - 400، وهو الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات بموجب قانون ساري المفعول .

وأعرب الأعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ شخصيا عن مخاوفهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما استضافه ترامب في البيت الابيض الشهر الماضي.

ولم تتم الاستجابة لشكاواهم ،وبدأت تركيا اختبار منظومةإس - 400 بعد ذلك بوقت قصير.

وترفض تركيا استخدام مصطلح الإبادة الجماعية لوصف الطرد الجماعي للارمن من جانب الامبراطورية العثمانية وقتلهم.