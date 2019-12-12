ثقافة جنوب سيناء تنفذ برنامج «صنايعية مصر» لمساعدة الشباب

أعلن فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة الباحث أحمد فريج، عن تنفيذ دورات تدريبية مجانية بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الحرف المصرية مشروع "صنايعية مصر"، والذى تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، إن المبادرة جرى تنظيمها بالتعاون مع مديرية الثقافة بجنوب سيناء، لتدريب 60 شابا وفتاة بطور سيناء وشرم الشيخ من سن 18 إلى 40 سنة، لمدة شهر من 15 ديسمبر الجاري حتى 15 يناير.

وأضاف مدير عام الثقافة، أن المبادرة تتضمن مشروع "التوب السيناوى"، فى مدينة طور سيناء، ومشروع "أشغال المعادن"، بمدينة شرم الشيخ، بهدف تمكين ومساعدة الشباب لإقامة مشروعات صغيرة، كما توفر الدورة التدريبية المجانية متخصصين في دراسة الجدوى وتسويق المنتجات محليا ودوليا.

وأوضح أنه سيجرى تقديم جائزة مالية قدرها 8 آلاف جنيه للمجموعة الفائزة، خلال الدورة التدريبية للمساعدة في تنفيذ مشروعاتهم الصغيرة.