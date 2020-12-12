كيف تعرف أنك تمتلك شخصية مليونير مستقبلي ؟





نصائح لتصبح مليونيرا، تساعدك في وضع أولى خطوات نجاحك:



- جني الأموال في سن مبكرة

حلم المليونير يبدأ من الصغر، تعد أحد أهم السمات المشتركة بين الطبقة الغنية هي أنهم بدأوا جني الاموال في سن صغير، فمثلا في عمر 12 عام قام مارك كوبان ببيع أكياس القمامة وأصبح فيما بعد من أيقونة ثقافة البوب الامريكية وتفوق ثروته ال 4 مليارات دولار.



وأيضاً وارن بافيت الذي يعد من رابع أغنى أغنياء العالم لسنة 2020 وأشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك، كان يبيع عبوات العلكة للجيران وهو في سن السادس فقط، كل هؤلاء وغيرهم اشتركوا في صفة واحدة وهي العمل في سن مبكر، واعتادوا على كسب المال مبكرًا، أما رجل الاعمال البريطاني ريتشارد برانسون فقد اعترف أنه في صغره كان يهتم بتربية الطيور وخاصة الببغاء فكان يهتم بتربيته وبيعه وهو في سن 11.



- الاستثمار في سن مبكر: هل فكرت بالاستثمار وانت في سن صغير؟

يجب أن تعلم أن الاستثمار في سن مبكر، يعد من أهم النصائح لتصبح مليونيراً، سوف نوضح لك كيف يمكنك ذلك.



إذا بدأت من سن مبكر في تخصيص مبلغ مالي شهريا، فيمكنك أن تصبح مليونيرًا في سن التقاعد دون أي مجهود منك، سوف نقدم لك بعض الأمثلة البسيطة هنا:



دعنا نقدم لك المثال الافتراضي التالي. إذا قمت باستقطاع مبلغ شهري 300 دولار بداية من سن 20 عاما، باستطاعتك أن تصبح المليونير في سن 60، تذكر أنك قمت باستقطاع 300 دولار فقط، ولكن لو انتظرت لما بعد ذلك فسوف تستقطع مبلغ أكبر لكي تصل إلى مبلغ المليون في سن الستين، فإن قمت بالادخار في سن 35 فسوف يتعين عليك أن تقوم بتخصيص مبلغ 800 دولار شهريا لكي تصل إلى المليون في سن الستين.



دعني أصيغها لك بطريقة أخرى:

إذا استثمرت مبلغ 300 دولار شهريا لفترة زمنية من 20 إلى 60 فأنك بذلك سوف تحصل على مبلغ 1.75 مليون دولار.



ولكن إذا قمت بالاستثمار نفس المبلغ ولكن في سن أكبر فإنك سوف تحتاج لاستقطاع مبلغ أكبر، أو لو قمت باستقطاع نفس المبلغ في سن أكبر فإنك لن تستطيع أن تصبح مليونيرًا، بمعنى أن قمت بادخار مبلغ 300 دولار شهريا في سن 30 إلى سن 60 فسوف يكون المبلغ المستثمر 651400 دولار فقط ويجب العمل 10 سنوات أخرى كي تصبح مليونير.



- هل قمت بتقدير المقابل العادل لمجهودك؟

هذه نصيحة يقدمها لك المليونير الأمريكي جرانت كاردون، وتعد من أثمن النصائح لتصبح مليونيراً. قال إن بداية مشوار المليونير يبدأ بمقدار المبلغ الذي تقبضه من المرتب، وأضاف أن الأغلب لايقدر مجهوده بطريقة صحيحة.



ولذلك يقول جرانت، يفضل قبل



وأضاف جرانت أن الكثير من الناس يخافون من الرفض عند سؤالهم لرفع المرتب، ولذلك ينصحهم بالمحاولة وعدم التنازل عن حقهم.



- التطوير والعمل على المهارات الغير مستغلة بداخلك

بعد أن قمت بتقدير مجهودك في العمل، عليك أن تقوم بخطوة أخرى استكمالاً لقائمة النصائح لتصبح مليونير، وهي العمل على زيادة دخلك عن طريق إيجاد مصادر دخل أخرى وادخار جزء من راتبك، واستثماره أو بدء مشروع صغير بجانب وظيفتك، ويجب عليك أن يكون هدفك هو كيفية الوصول إلى المليون الأول، ولذلك عليك إدارة أعمالك وتطويرها وتجديد مصادر دخلك ليس من العمل فقط بل العمل بوظائف اخرى بجانب وظيفتك الرئيسية أو إدارة مشروعك أو بناء مواقع إلكترونية.



ما هي المجالات التي تعرفها؟

بعد أن قمت بالعمل على تطوير مهاراتك وزيادة دخلك عن طريق تنوع مصادره، بذلك تستطيع أن تقوم بادخار الفائض من مرتبك بعد خصم كل معاملاتك الشخصية، والتركيز على العمل في زيادة العوائد من هذه المدخرات واستثمارها لزيادة أرباحك. ذلك أن عدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل يعد أثمن النصائح لتصبح مليونير.

يقول جرانت إذا أردت أن تستثمر أموالك في شركات فردية، فينصح أن تتعامل مع الشركات المعروفة لتجنب عمليات النصب، يجب عليك النظر إلى المنتجات التي عليها الطلب ويقبل عليها الناس كل يوم، وبعد ذلك عليك البحث في أصول الشركات المستثمرة، وبذلك تستطيع التعلم أكثر عن الاستثمار.

السمات المشتركة بين المليونيرات من منا لا يرغب أن يكون مليونيراً، البعض يعتقد أنه حلم بعيد المنال ولكن في مقالنا هذا سوف نقدم لك نصائح لتصبح مليونيرا ، وكيف تخطو أولى الخطوات لتحقيق حلم الثراء الكبير، وأيضاً سنقوم بعرض بعض السمات المشتركة بين الأثرياء والتي تساعدهم للمحافظة على لقب المليونير، كما سنشرح لكم أهم العلامات التي تؤهلك لكي تصبح مليونيرا.حلم المليونير يبدأ من الصغر، تعد أحد أهم السمات المشتركة بين الطبقة الغنية هي أنهم بدأوا جني الاموال في سن صغير، فمثلا في عمر 12 عام قام مارك كوبان ببيع أكياس القمامة وأصبح فيما بعد من أيقونة ثقافة البوب الامريكية وتفوق ثروته ال 4 مليارات دولار.وأيضاً وارن بافيت الذي يعد من رابع أغنى أغنياء العالم لسنة 2020 وأشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك، كان يبيع عبوات العلكة للجيران وهو في سن السادس فقط، كل هؤلاء وغيرهم اشتركوا في صفة واحدة وهي العمل في سن مبكر، واعتادوا على كسب المال مبكرًا، أما رجل الاعمال البريطاني ريتشارد برانسون فقد اعترف أنه في صغره كان يهتم بتربية الطيور وخاصة الببغاء فكان يهتم بتربيته وبيعه وهو في سن 11.يجب أن تعلم أن الاستثمار في سن مبكر، يعد من أهم النصائح لتصبح مليونيراً، سوف نوضح لك كيف يمكنك ذلك.إذا بدأت من سن مبكر في تخصيص مبلغ مالي شهريا، فيمكنك أن تصبح مليونيرًا في سن التقاعد دون أي مجهود منك، سوف نقدم لك بعض الأمثلة البسيطة هنا:دعنا نقدم لك المثال الافتراضي التالي. إذا قمت باستقطاع مبلغ شهري 300 دولار بداية من سن 20 عاما، باستطاعتك أن تصبح المليونير في سن 60، تذكر أنك قمت باستقطاع 300 دولار فقط، ولكن لو انتظرت لما بعد ذلك فسوف تستقطع مبلغ أكبر لكي تصل إلى مبلغ المليون في سن الستين، فإن قمت بالادخار في سن 35 فسوف يتعين عليك أن تقوم بتخصيص مبلغ 800 دولار شهريا لكي تصل إلى المليون في سن الستين.إذا استثمرت مبلغ 300 دولار شهريا لفترة زمنية من 20 إلى 60 فأنك بذلك سوف تحصل على مبلغ 1.75 مليون دولار.ولكن إذا قمت بالاستثمار نفس المبلغ ولكن في سن أكبر فإنك سوف تحتاج لاستقطاع مبلغ أكبر، أو لو قمت باستقطاع نفس المبلغ في سن أكبر فإنك لن تستطيع أن تصبح مليونيرًا، بمعنى أن قمت بادخار مبلغ 300 دولار شهريا في سن 30 إلى سن 60 فسوف يكون المبلغ المستثمر 651400 دولار فقط ويجب العمل 10 سنوات أخرى كي تصبح مليونير.هذه نصيحة يقدمها لك المليونير الأمريكي جرانت كاردون، وتعد من أثمن النصائح لتصبح مليونيراً. قال إن بداية مشوار المليونير يبدأ بمقدار المبلغ الذي تقبضه من المرتب، وأضاف أن الأغلب لايقدر مجهوده بطريقة صحيحة.ولذلك يقول جرانت، يفضل قبل استلامك أي وظيفة سؤال زميل لديك له خبرة في مجال العمل وتعرف منه مقدار الراتب الذي تستحقه نظير خدماتك، وبعد الحصول على المعلومة توجه إلى مديرك وأطلب منه زيادة في الراتب، بعد أن توضح له قيمة عملك، والمجهودات التي تقدمها للشركة.وأضاف جرانت أن الكثير من الناس يخافون من الرفض عند سؤالهم لرفع المرتب، ولذلك ينصحهم بالمحاولة وعدم التنازل عن حقهم.- التطوير والعمل على المهارات الغير مستغلة بداخلكبعد أن قمت بتقدير مجهودك في العمل، عليك أن تقوم بخطوة أخرى استكمالاً لقائمة النصائح لتصبح مليونير، وهي العمل على زيادة دخلك عن طريق إيجاد مصادر دخل أخرى وادخار جزء من راتبك، واستثماره أو بدء مشروع صغير بجانب وظيفتك، ويجب عليك أن يكون هدفك هو كيفية الوصول إلى المليون الأول، ولذلك عليك إدارة أعمالك وتطويرها وتجديد مصادر دخلك ليس من العمل فقط بل العمل بوظائف اخرى بجانب وظيفتك الرئيسية أو إدارة مشروعك أو بناء مواقع إلكترونية.بعد أن قمت بالعمل على تطوير مهاراتك وزيادة دخلك عن طريق تنوع مصادره، بذلك تستطيع أن تقوم بادخار الفائض من مرتبك بعد خصم كل معاملاتك الشخصية، والتركيز على العمل في زيادة العوائد من هذه المدخرات واستثمارها لزيادة أرباحك. ذلك أن عدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل يعد أثمن النصائح لتصبح مليونير.يقول جرانت إذا أردت أن تستثمر أموالك في شركات فردية، فينصح أن تتعامل مع الشركات المعروفة لتجنب عمليات النصب، يجب عليك النظر إلى المنتجات التي عليها الطلب ويقبل عليها الناس كل يوم، وبعد ذلك عليك البحث في أصول الشركات المستثمرة، وبذلك تستطيع التعلم أكثر عن الاستثمار.السمات المشتركة بين المليونيرات



• المكسب أفضل من الإدخار



هذا مبدأ يتفق عليه الكثير من الاثرياء، حيث أن الادخار والإنفاق بحكمة يعد أحد أفضل الطرق لزيادة رأس المال .

•العيش دون إمكانياتهم

هذه الصفة مشتركة بين المليونيرات حيث أنهم يستطيعون في أغلب الأوقات العيش دون إمكانياتهم، فنجدهم لا يحبون التباهي بما لديهم بل العكس فتجد معظمهم يقودون سيارات عملية ويعيشون في منازل متواضعة ولا يجازفون بإنفاق أموالهم على سلع فاخرة.

•دائما لديهم شعور بالغ بالثقة بالنفس، وأن العالم لديه استيعاب كامل لكل طموحاتهم ومشاريعهم.

•لديهم طاقة كبيرة سببها الإحساس بالتفاؤل والأمل.