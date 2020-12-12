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ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 1.81 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 63 ألفا و603 حالات.

ومر نحو 45 أسبوعا منذ الإعلان عن أول إصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن بريطانيا بدأت يوم الثلاثاء الماضي حملة تطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

وكانت بريطانيا وافقت في الثاني من ديسمبر الجاري على استخدام اللقاح في أنحاء البلاد.

وتم توفير اللقاح في 50 مؤسسة طبية متخصصة، بسبب التحديات اللوجستية المتمثلة في تخزينه في درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصف.