يونايتد يستضيف السيتي في ديربي مدينة مانشستر لمداواة جراحه الأوروبية

وولفرهامبتون يستضيف أستون فيلا.. وست بروميتش يواجه نيوكاسل.. ومواجهة قوية بين إيفرتون وتشيلسي..

تستأنف اليوم، السبت، منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بأربع مباريات قوية، يفتتحها أستون فيلا في الثانية والنصف عصرًا، عندما يحل ضيفًا على وولفرهامبتون، فيما يستضيف نيوكاسل يونايتد فريق وست بروميتش ألبيون في الخامسة مساءً.

وفي السابعة والنصف مساءً، تتجه الأنظار إلى ملعب أولد ترافورد، حيث قمة مباريات الجولة وديربي مدينة مانشستر بين اليونايتد والسيتي، قبل أن تختتم مباريات اليوم، بمواجهة أخرى غاية في القوة بين إيفرتون وضيفه تشيلسي.

ففي أهم مباريات اليوم، يتطلع مانشستر يونايتد لتعويض خيبة الخروج القاري من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، عندما يستقبل جاره سيتي على ملعب «أولد ترافورد».

من جهته، يدخل سيتي بمعنويات عالية بعد أن أنهى دور المجموعات لدوري الأبطال من دون أي خسارة متصدراً مجموعته .

وبدا أن مانشستر يونايتد يمر بصحوة بعد البداية المتواضعة في موسم الدوري الإنجليزي لكنّ الخروج المؤلم من دوري أبطال أوروبا يضع المدرب أولي جونار سولسكاير أمام مرمى النيران مجدداً.

وبعد أربعة انتصارات متتالية في الدوري ارتقى يونايتد من مراكز متأخرة إلى المركز الخامس بفارق مركز أعلى من جاره سيتي بقيادة بيب جوارديولا الذي بدأ في التعافي ببطء.

وخسر يونايتد 3 - 2 في لايبزيج عندما كان يكفيه التعادل للتأهل لدور الـ16، لتنتهي سريعاً مسيرة النتائج الرائعة وعادت الشائعات لتحيط بمستقبل سولسكاير.

ويتطلع يونايتد للفوز الثالث على التوالي أمام جاره في الدوري وذلك لأول مرة منذ 2010، أملًا في ثلاث نقاط لدخول المربع الذهبي، ما قد يخفف الضغوط عن المدرب النرويجي، وتكمن المشكلة في سجل يونايتد المؤسف على ملعبه هذا الموسم، حيث جمع أربع نقاط من خمس مباريات في «أولد ترافورد».

ويضع يونايتد آماله على نجمه الشاب ماركوس راشفورد في ظل شكوك حول قدرة كل من الفرنسي أنطونيو مارسيال والأورجوياني إدينسون كافي على اللحاق بالمباراة بعد إصابة غيبتهما عن مواجهة لايبزيج.

في المقابل يدخل سيتي مباراة القمة بعد أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات منذ الخسارة 2 - صفر من توتنهام وخلال هذه الفترة لم يستقبل أي هدف.

ويبدو دفاع سيتي أكثر صلابة كما أن عودة هدافه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو للتسجيل بعد الإصابة، خلال الفوز 3 - 0 على مرسيليا، الأربعاء، تعطي جوارديولا مزيداً من نقاط القوة.

وعن عودة أجويرو قال جوارديولا: «المهم أن يخوض ثلاث أو أربع حصص تدريبية وأن يتفاعل جيداً خلال التدريب، لعب 25 دقيقة وسجل هدفاً وكان نشيطاً... خطوة بخطوة».

وفي مباراة أخرى اليوم، يحل تشيلسي ضيفا على إيفرتون، ويسعى إلى مواصلة سجله الجيد في البطولة حيث حافظ عليه خاليا من الهزائم منذ أن مني بهزيمته الوحيدة في الموسم الحالي أمام ليفربول في سبتمبر الماضي.

وعلى النقيض ، يبدو إيفرتون ، الذي تراجع للمركز التاسع في جدول البطولة بعدما كان في الصدارة في وقت مبكر من الموسم مستفيدا من انتصاراته في أول ثلاث مراحل من الموسم.

ويحتاج فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي إلى إجراء تغييرات في خط الهجوم نظرا لغياب كل من حكيم زياش وكالوم هودسون أودوي لمدة أسبوعين بسبب الإصابة، وقد يلعب تيمو فيرنر أو كاي هافيرتز في الناحية اليمنى إذا تطلب الأمر.

على جانب آخر ما زال فريق نيوكاسل يعاني من آثار تفشي فيروس «كورونا» بين لاعبيه وسيفقد جهود مجموعة من ركائزه خلال مواجهة وست بروميتش، اليوم.

وكانت مباراة نيوكاسل الأسبوع الماضي أمام أستون فيلا قد أُلغيت عندما ثبتت إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس «كورونا».

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل، أمس: «ما زالت هناك إصابات كثيرة بالفريق والعاملين بالنادي، سنفقد جهود مجموعة كبيرة أمام وست بروميتش، نحن أفضل بكثير عما كنا عليه يوم الاثنين الماضي وأعدنا فتح ملعب التدريب، لدينا ما يكفي من اللاعبين لخوض مباراة اليوم، بينما ما زال لدينا بعض الأفراد يعزلون أنفسهم».