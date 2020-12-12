 مقتل 90 من طالبان في هجمات بجنوب أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 90 من طالبان في هجمات بجنوب أفغانستان

د ب أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 12:51 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 12:51 م
ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم السبت أن 90 مسلحا على الأقل من حركة طالبان قتلوا بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وجاء في البيان أن قوات الدفاع الأفغانية صدت هجمات شنتها حركة طالبان في مناطق بانجواي وخيراي وارغانداب ومايواند بإقليم قندهار أمس الجمعة.

وأضاف البيان أن 90 من طالبان قتلوا وأصيب تسعة آخرون خلال الاشتباكات وتم العثور على 15 حقل ألغام وأحبط فريق من المهندسين، تابع للجيش الوطني الأفغاني، مفعول الألغام.

وقالت الوزارة إنه تم تدمير عدد من الأسلحة والذخائر التابعة للعدو بالإضافة إلى نفق كان يتم استخدامه في هجمات إرهابية.

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