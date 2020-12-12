تصدير خضروات وفواكه وحاصلات زراعية من ميناء دمياط إلى دول عربية وأوروبية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل مع 24 سفينة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10700 طن، تشمل (3300 طن رمل، و3200 طن فوسفات، و4200 طن كسب صويا)، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56309 أطنان، تشمل (11666 طن قمح، و12169 أطنان ذرة، و2388 طن فول، و762 طن ابلاكاش، و4976 طن خردة، و2779 طن حديد، و17277 طن خردة و6680 طن عدس). ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 886 حاوية مكافئة، تشمل: خضراوات (بطاطس) وحاصلات زراعية (بصل وشطة وسمسم)، وفواكه (يوسفى) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسوريا وباكستان، وسلوفينيا، وسريلانكا، وإنجلترا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 230 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1333 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 165156 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 7927 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1325 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2022 شاحنة.