إسرائيل تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم السبت، عن إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان التي تقطنها أغلبية بوذية وتقع شمال شرقي الهند.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «‏وقعت إسرائيل ومملكة بوتان على اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما».

وأشارت إلى أن «الاتفاق يتزامن مع أجواء السلام والتطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة الآن»، قائلة إن «الخطوة تمثل تطورا مهما في مسار العلاقات الإسرائيلية الآسيوية».

وكانت إسرائيل أعلنت، الأول من أمس، تطبيع علاقاتها مع المغرب في خطوة تأتي بعد شهور قليلة على إعلان تطبيع علاقاتها مع الإمارات والبحرين.