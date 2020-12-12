رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى: بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة

صرف المنحة لأكثر من 214 ألف عميل بإجمالى 125.5 مليون جنيه

كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عن البدء فى صرف الدفعة الأولى للمرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة اعتبارا من الأحد 6 ديسمبر 2020 وعلى مدى 10 أيام متواصلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.

وأشار فاروق إلى أن البنك الزراعى المصرى هو البنك الوحيد فى القطاع المصرفى الذى يتولى صرف منحة العمالة غير المنتظمة إلى جانب البريد المصرى، ما يؤكد ثقة الدولة والبنك المركزى المصرى فى إمكانيات البنك الزراعى المصرى وقدرته على التيسير على المستحقين لصرف مستحقاتهم بسهولة، ودون تحمل عناء الزحام والتكدس، بما ينعكس على إنجاح المنظومة بشكل يهدف إلى تحقيق رضا المواطنين.

وأكد رئيس البنك الزراعى المصرى أن إجمالى عدد المستحقين من الدفعة الأولى من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة يبلغ 241148 مواطنا، بإجمالى 125 مليونا و475 ألف جنيه، تم تحويلها بالكامل إلى حسابات المستحقين على كارت «ميزة البنك الزراعى المصرى»، والتى تم قام البنك بتوزيعها مجانا على المواطنين خلال فترة صرف المنحة فى المرحلة الأولى فى إبريل الماضى.

وأوضح أن البنك قام بإرسال رسالة نصية لكل عميل لإخطاره بأحقيته فى الصرف وميعاده، وإيداع مبلغ المنحة فى حسابه على كارت ميزة البنك الزراعى المصرى، وفقا لقاعدة البيانات المحدثة التى أقرتها لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأكد رئيس البنك الزراعى المصرى أن العملاء المستفيدين من المنحة يمكنهم الصرف من جميع ماكينات الـصراف الآلى «ATM» الخاصة بجميع البنوك العاملة ببطاقة ميزة، بالاضافة إلى جميع ماكينات نقاط البيع «POS» المنتشرة بفروع البنك الزراعى المصرى والتى يزيد عددها عن 1200 فرع، منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن البنك الزراعى المصرى قام خلال المرحلة الأولى بصرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لـ 475014 عامل بإجمالى 237 مليون و507 ألف جنيه، مؤكدا أن البنك صرف الدفعة الأولى من المنحة نقدا من خلال فروع البنك المنتشرة فى جميع مدن وقرى الجمهورية، كما قام البنك بإصدار كارت المدفوعات الوطنية مسبق الدفع «ميزة» البنك الزراعى المصرى لكل المستحقين، وتم تحويل الدفعات المتتالية من المنحة على بطاقات العملاء المستحقين.