أفغانستان تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، و11 حالة وفاة، و62 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأظهرت بيانات الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية اليوم السبت - أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي بلغ 48 ألفًا و951 حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 1960 حالة.. فيما تماثل 38 ألفًا و328 شخصًا للشفاء من الفيروس.



وأوضحت البيانات أنه تم إجراء اختبارات طبية - حتى الآن - لـ167 ألفًا و758 عينة في المراكز الحكومية، وتوجد 8 آلاف و758 إصابة نشطة في البلاد.