رئيسة البرلمان الأوروبي: الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم

أدانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في خطاب أمام النواب، اليوم الاثنين، في ستراسبورج في فرنسا اتهامات الفساد المزعومة.



وقالت ميتسولا "الزملاء الأعزاء، البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم. الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم".



وأضافت قائلة "أعداء الديمقراطية، الذين بالنسبة لهم يمثل وجود البرلمان الأوروبي ذاته خطرا، لن يتورعوا عن فعل أي شئ".



وأضافت "هذه العناصر الفاعلة، التي على صلة ببلد ثالث مستبد، يزعم أنها استخدمت كسلاح منظمات المجتمع المدني والنقابات والأفراد والمعاونين وأعضاء البرلمان الأوروبي في محاولة لاخضاع عملياتنا".



وتابعت: "خططهم الخبيثة باءت بالفشل".



وقالت ميتسولا إنها "فخورة بشكل لا يصدق" بخدمات البرلمان من أجل التعاون مع السلطات البلجيكية "لبعض الوقت " لتسهيل التحقيقات.



واستطردت تقول "هناك دوما البعض الذين بالنسبة لهم تستحق زكيبة الأموال دائما المخاطرة".



وأضافت "ما هو مهم هو أن هؤلاء الأشخاص يدركون أنه سيتم الامساك بهم، وأن خدماتنا تفلح، وأنهم سوف يواجهون أقصى عقوبة يقرها القانون، مثلما حدث في هذه القضية".