نشطاء المناخ يعرقلون حركة المرور مجددا في برلين

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تسبب نشطاء المناخ من مجموعة "الجيل الأخير" في إغلاق طرق رئيسية مؤدية إلى طرق سريعة في برلين مرة أخرى صباح اليوم الاثنين.

وتواجدت الشرطة في ستة مواقع، ولم يتم إنهاء العرقلة فيها جزئيا إلا قبيل ظهر اليوم.

وأثارت هذه الاحتجاجات مرة أخرى مطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضدها. ودعت نقابة الشرطة إلى خيار الاحتجاز لمدة تصل إلى سبعة أيام.

وكانت حركة "الجيل الأخير" أعلنت مؤخرا عن مزيد من الفعاليات المزعجة وزيادتها. وفي الأسابيع الماضية قام النشطاء بإغلاق طرق وإتلاف أعمال فنية وشل الحركة الجوية في مطار برلين.

وتطالب الحركة -من بين أمور أخرى- بحد أقصى لسرعة السيارات يبلغ 100 كيلومتر في الساعة على الطرق السريعة وتطبيق تذكرة قطارات مخفضة "تذكرة 9 يورو" في جميع أنحاء ألمانيا.

وجلب احتجاج المطار على وجه الخصوص إدانة واسعة النطاق لفعاليات الحركة.