تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف وزوجها بتهمة النصب على المواطنين

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بلوجر الأزياء هدير عاطف وآخرين لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغا من 16 مواطنا باتهام بلوجر أزياء وزوجها -له معلومات جنائية- وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية"، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

وقامت "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من المتهمين بنطاق محافظة الجيزة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتلقى أموالا من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الامنية جهودها لضبط المتهم الهارب.