أردوغان يعلن اكتشاف حقل نفطي شرقي تركيا باحتياطي قدره 150 مليون برميل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، اكتشاف حقل نفطي جديد شرقي تركيا باحتياطي قدره 150 مليون برميل.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع الحكومة: «اكتشفنا في جبل غابار شرقي تركيا حقلا يحتوي على احتياطي نفطي قدره 150 مليون برميل وتبلغ قيمة الاحتياطي حوالي 12 مليار دولار»، بحسب وكالة «الأناضول» التركية.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، وصف أردوغان الكشف الجديدة بـ«واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال عام 2022».

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، قال في أغسطس الماضي، إن تركيا بدأت عمليات التنقيب في البحر الأبيض المتوسط.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأول من يوليو الماضي، إن بلاده تأمل في الحصول على نتائج من أعمال التنقيب في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط عن مكامن النفط والغاز بحلول نهاية العام.

وفي منتصف يونيو، أطلقت تركيا أول أنبوب في البحر، سيتم من خلاله نقل الغاز الطبيعي من حقل صقاريا في البحر الأسود إلى اليابسة.

وكتبت صحيفة «الصباح»، أن تركيا ستستثمر نحو عشرة مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود.

ويبلغ الطول الإجمالي للجزء البحري من خط أنابيب الغاز من الحقل الموجود على الرف إلى ميناء فيليوس 155 كيلومترًا. وفقًا للخطط، يجب أن يأتي أول غاز من الحقل إلى تركيا في عام 2023.