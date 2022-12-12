ألمانيا تدعم تجميد مدفوعات أوروبية بالمليارات للمجر

ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها تؤيد تجميد مدفوعات الاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو للمجر.



وقالت بيربوك اليوم الاثنين على هامش اجتماع مع نظرائها في الاتحاد في بروكسل إن ألمانيا تدعم "المقترحات الجيدة للغاية للمفوضية الأوروبية" في هذا الشأن، وأضافت: "الأمر يتعلق بقيمنا، بسيادة القانون لدينا كاتحاد أوروبي ككل".



وجددت المفوضية الأوروبية مؤخرا توصية تقضي بضرورة تجميد تمويل الاتحاد البالغ حوالي 7.5 مليار يورو المخصص للمجر إلى أن تنفذ حكومة رئيس الوزراء اليميني، فيكتور أوربان، بالكامل وعودها المتعلقة بالحفاظ على سيادة القانون. وستصوت الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي الآن على الاقتراح، الذي يتطلب تمريره أغلبية مؤهلة - أي موافقة 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وأن تشكل هذه الدول معا ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.



وقالت بيربوك إن المقترحات مدروسة جيدا على أساس الأحكام القانونية ، وأضافت: "هذا هو أساس أي شيء".



ويُجرى حاليا ترقب التطورات اللاحقة، خاصة وأن المجر لديها وسائل كبيرة تحت تصرفها لممارسة ضغط على الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، يمكن لبودابست عرقلة جميع القرارات التي تتطلب الإجماع في الاتحاد الأوروبي. ينطبق هذا -على سبيل المثال- على العقوبات ضد روسيا أو القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للضرائب الدولية.