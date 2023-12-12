طبياً يمكن للروائح المنبعثة من الجثث، وبسبب الرطوبة وهطول الأمطار أن تسبب أمراضاً معدية ووبائية على رأسها الكوليرا وفق ما أكد أكثر من مصدر طبي في لبنان لموقع سكاي نيوز عربية.

ويعيش في شمال غزة قرابة 800 ألف نسمة يشكلون حوالى 152 ألف أسرة، بعد أن كان يقيم فيها قرابة 1.2 مليون فلسطيني، نزح منهم 400 ألف إلى محافظات وسط وجنوب القطاع.