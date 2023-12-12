بيان أسترالي كندي نيوزيلندي: ندعم وقف إطلاق نار دائم بغزة ونرفض تهجير الفلسطينيين

قال رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، إنهم يدعمون الجهود الدولية العاجلة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وأكد رؤساء الوزراء، خلال بيان نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن معاناة المدنيين المستمرة في غزة لا يمكن أن تكون ثمنا لهزيمة حركة حماس، وفق تعبيرهم.

وشددوا على معارضتهم أي إعادة احتلال لقطاع غزة أو تقليص مساحته، أو فرض تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكدين دعمهم لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأضافوا أن وقف إطلاق النار في غزة يجب ألا يكون أحاديا، وينبغي على حركة حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها، بحسب البيان.