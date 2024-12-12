ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية تدرس رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأضافت الصحيفة، أن "الغرض من هذه الخطوة هو محاولة دفع التنظيم الذي يقوده أحمد الجولاني للحفاظ على سياسة معتدلة في سوريا"، بحسب ما نقلته وكالة معا الإخبارية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت تقارير بأن الحكومة البريطانية قد تعيد النظر في مسألة حظر ما يسمى بهيئة تحرير الشام.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن، أكد من العقبة دعم بلاده لانتقال سياسي في سوريا يؤدي لتشكيل حكومة مسئولة وشاملة، ذاكرة أنه سيؤكد للمسئولين الأردنيين دعم بلاده لاستقرار الدول المجاورة لسوريا بما فيها الأردن.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن شدد في العقبة على أهمية احترام كل الأطراف الفاعلة بسوريا لحقوق الإنسان والحريات، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

كما شدد بلينكن على ضرورة ضمان مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميرها بشكل آمن، و"ضرورة منع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب".