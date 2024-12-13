زيلينسكي يزور مدينة زابوريجيا قرب خط المواجهة في حرب أوكرانيا

بعد يومين من ضربة صاروخية روسية أسفرت عن مقتل 11 شخصا ، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، مدينة زابوريجيا ، التي تتأثر بشكل متزايد بالحرب التي تشهدها البلاد.

وأعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي زار المستشفى المتضرر ، حيث سقط صاروخ روسي يوم الثلاثاء ، وأحيا ذكرى الضحايا.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو: "هناك الكثير لنفعله في زابوريجيا: الوضع الأمني وحماية السماء".

وتشاور زيلينسكي مع الجيش حول الوضع على الجبهة المتغيرة، في المدينة الواقعة جنوبي البلاد، والتي كان عدد سكانها 700 ألف نسمة قبل بدء الغزو الروسي الشامل.

وإذا اضطرت القوات الأوكرانية إلى إخلاء آخر المدن في منطقة دونيتسك إلى الشرق ، فلا يوجد سوى 130 كيلومترا من أراضي السهول المفتوحة التي لا يمكن الدفاع عنها بشكل جيد إلى زابوريجيا على نهر دنيبرو.

وأعلنت روسيا منطقة زابوريجيا الإدارية الأوكرانية جزءا من أراضيها ، رغم أنها تسيطر عسكريا فقط على جزء منها.

الجدير بالذكر أن روسيا استولت على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في مدينة زابوريجيا بعد فترة وجيزة من بدء غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير عام 2022، وما زالت تحتلها منذ ذلك الحين. ويتهم الجانبان كل منهما الآخر بشن هجمات أو أعمال تخريب ضد المحطة.









