حكيمي على رأس المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا بالعام الجاري 2024.

وضمت القائمة النهائية خمسة لاعبين، وهم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان والفائز مع منتخب بلاده ببرونزية أولمبياد باريس.

ويتنافس حكيمي مع كل من الإيفواري سيمون أدينجرا، لاعب برايتون الإنجليزي، والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والغيني سيرهو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني وهداف التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، والنيجيري أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي الفائز مع فريقه بلقب الدوري الأوروبي، والجنوب أفريقي رونوين وليامز، حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويقام حفل الكاف يوم الإثنين المقبل في مدينة مراكش المغربية.