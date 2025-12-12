الحصر العددي لدائرة ادفو بأسوان يظهر تقدم محمد أبو الخير والشاذلي كامل علي

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة "ادفو" في محافظة أسوان عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة ٣٣٧١٣٥ مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع ٩٦٣٥٢ ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة ٩٤٤٠٥ صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة ١٩٤٧ صوتًا.

ووفقًا للحصر العددي، فقد تقدم محمد أبو الخير "مستقل" حيث حصل على ٣٢٦٢٧ صوتًا، كما حصل الشاذلي كامل "مستقل" على ٢٦٥٨٢ صوتًا، ونظرًا لعدم تخطي أي منهما نسبة 50% + 1 من الأصوات، رغم حصولهما على أعلى نسب تصويت بين باقي منافسيهما بالدائرة، فإن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة أُلغيّت نتائجها من الجولة الثانية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون ممثليهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.